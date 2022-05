Etats-Unis: Amazon poursuivi pour discrimination par l’Etat de New York

États-Unis : Amazon poursuivi pour discrimination par l’État de New York

L’État de New York estime qu’Amazon discrimine des employées enceintes et des employés en situation de handicap dans ses entrepôts.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a annoncé mercredi des poursuites contre Amazon pour discrimination à l’encontre d’employées enceintes et d’employés en situation de handicap.

«Surprise» d’Amazon

La plainte cite l’exemple d’une employée enceinte contrainte par son supérieur hiérarchique de soulever des paquets de plus de 11 kilos et se blessant à la tâche, la poussant à arrêter de travailler «pendant une durée indéfinie» sans être payée. Dans un autre cas, un salarié qui devait suivre un rythme de sommeil spécifique, bénéficiant d’un avis médical à ce sujet, n’a pas été autorisé à échanger ses horaires de travail avec l’un de ses collègues.

34’000 «blessures sérieuses»

L’agence exige qu’Amazon réforme ses pratiques, forme ses employés au respect de la loi new-yorkaise et paie des indemnités à l’État, où le groupe fondé par Jeff Bezos emploie plus de 39’000 salariés et opère 23 sites. Les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon, où travaillent un tiers des employés du groupe, ont déjà fait l’objet de plaintes et de critiques dans le passé aux États-Unis et dans le reste du monde.