Après 62 jours : Amazon répare enfin sa boutique sous Android 12

Depuis la sortie de la nouvelle version majeure du système d’exploitation mobile de Google en octobre, l’Amazon Appstore ne fonctionnait plus.

Le mauvais fonctionnement qui semblait être lié à une incompatibilité entre le DRM (Digital Rights Management, à savoir le verrou numérique des fichiers protégés par le droit d’auteur) d’Amazon et la nouvelle mouture du système mobile est désormais résolu via une mise à jour. Ou du moins commence à l’être. En effet, certains utilisateurs se plaignent encore de ne pouvoir accéder qu’à une partie des applications disponibles dans l’Amazon App Store, a rapporté The Verge. Amazon recommande de se déconnecter et de se reconnecter à son compte une fois installée la nouvelle version de son Appstore disponible depuis son site web. Il faut ensuite mettre à jour toutes les apps téléchargées.