Bad buzz : Amazon retire son armée de twittos complaisants

Le géant américain ne graissera plus la patte de salariés pour vanter sur le média social les prétendues bonnes conditions de travail dans ses entrepôts.

Amazon a mis fin à une campagne d’influence controversée sur Twitter, a rapporté le Financial Times . Des employés du distributeur américain touchaient un bonus pour partager des impressions positives sur l’entreprise. Cela consistait aussi à minimiser ou nier des conditions de travail infernales dans ses entrepôts, comme le fait de devoir uriner dans des bouteilles pour pouvoir assurer la cadence de production.

Selon des documents internes, Amazon a lancé cette opération en 2018 pour contenir une vague de critiques sur les normes de sécurité et les conditions de travail dans ses entrepôts, qui lui valent toujours régulièrement des grèves de personnel, aux États-Unis comme en Europe .

«Sens de l’humour»

Les travailleurs étaient sélectionnés pour leur «grand sens de l’humour». Il leur fallait de répondre «de manière polie, mais sans ménagement» aux critiques formulées à l’encontre de leur entreprise, y compris celles émanant de décideurs et de politiciens.

Parodies

La comptabilisation est en effet vite devenue difficile. Les messages de twittos rémunérés sont devenus l’objet de moqueries et de parodies, tant ils étaient stéréotypés et peu crédibles. Et le fait que n’importe qui puisse s’autoproclamer «ambassadeur Amazon FC» n’a pas arrangé les choses.