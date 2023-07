E-commerce: Amazon saisit la justice contre de nouvelles règles imposées par l’UE

Elles devront ouvrir leurs algorithmes aux experts de l’exécutif européen et offrir un accès à leurs données à des chercheurs agréés. Elles devront aussi analyser elles-mêmes les risques liés à leurs services en matière de contenus illégaux et devront mettre en place les moyens pour les atténuer.

«Discrimination»

«Le DSA a été conçu pour traiter les risques systémiques posés par les très grandes entreprises dont la publicité est le principal revenu et qui distribuent des discours et des informations», or «la grande majorité de nos revenus provient de notre activité de vente au détail», a expliqué porte-parole d’Amazon. «Amazon ne correspond pas à la description d’une ‘très grande plateforme en ligne’ selon le DSA et ne devrait donc pas être désigné comme telle», a-t-il ajouté.