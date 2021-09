États-Unis : Amazon s’apprête à lancer ses propres téléviseurs

Le géant américain de l’e-commerce serait sur le point de commercialiser sa propre gamme de TV embarquant l’assistant vocal Alexa.

Amazon a enregistré 7,8 milliards de dollars (7,07 milliards de francs) de bénéfice net au deuxième trimestre (+48% sur un an).

Après les liseuses Kindle, les tablettes Fire, les enceintes et écrans connectés Echo, le périphérique de streaming audio et vidéo Fire TV Stick, ou encore le boîtier multimédia Fire TV Cube, Amazon devrait ajouter un nouveau produit à sa liste d’appareils estampillés de sa marque. Selon «Business Insider», le géant américain de l’e-commerce prépare le lancement d’une gamme de téléviseurs le mois prochain.

Le projet concerne pour le moment uniquement les États-Unis et prévoit la mise sur le marché de divers modèles grand format, disposant d’écrans allant de 55 à 75 pouces. De quoi venir titiller les géants LG et Samsung. Tous ces téléviseurs tourneraient sous le système d’exploitation Fire OS basé sur Android qui équipe déjà le Fire TV et le Fire TV Cube. Produits par des sous-traitants, dont TCL, ils seraient par ailleurs compatibles avec l’assistant virtuel Alexa d’Amazon.