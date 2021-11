Football : Amazon se trompe de Fribourg dans un docu sur le Bayern Munich

Les réalisateurs d’un documentaire d’Amazon Prime sur le Bayern pensaient montrer des images de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, il s’agissait en fait de son homonyme helvétique.

BZ Copyright by: Fribourg Tourisme By-Line: swiss-image.ch/Alfredo Croci

Le diable se cache dans les détails. Un documentaire d’Amazon Prime défraie la chronique justement pour un détail insolite. Si le film «FC Bayern - behind the Legend» porte sur les exploits footballistiques de l’ogre bavarois, la précision géographique semble avoir été reléguée au second plan pour les réalisateurs.