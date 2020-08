Nouvelles technologies : Amazon sort un bracelet pour traquer la graisse et les émotions

Le bracelet Halo d’Amazon mesure et évalue en permanence l’activité physique des utilisateurs grâce à des systèmes d’intelligence artificielle.

Le géant du commerce en ligne et des technologies commercialise depuis jeudi un bracelet sans écran, baptisé Amazon Halo, qui mesure et évalue en permanence l’activité physique des utilisateurs grâce à des systèmes d’intelligence artificielle.

Comme avec les nombreux accessoires et montres connectés, l’idée est de pouvoir évaluer sa santé et son bien-être, de façon précise et personnalisée, et d’apprendre comment les améliorer.