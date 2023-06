Amazon va payer 30 millions de dollars pour éviter des poursuites

Amazon a accepté, mercredi, de payer plus de 30 millions de dollars à l’agence américaine de protection des consommateurs (FTC) pour mettre fin à des poursuites pour non-respect de la confidentialité des données des utilisateurs. La FTC venait de porter plainte contre Ring, assurant que cette filiale d’Amazon, spécialisée dans les sonnettes connectées et caméras de sécurité, a donné accès à toutes les vidéos des clients à tous les employés du groupe et des centaines de contractuels basés en Ukraine, «qu’ils en aient besoin ou non pour accomplir leur tâche». «Malgré les promesses d’améliorer la sécurité, Ring a ignoré le sujet de la sécurité des informations quand la direction pensait que cela pourrait freiner la croissance», ont encore assené les avocats de l’autorité dans la plainte.