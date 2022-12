cinéma : Amazon va produire des films tirés du jeu «Warhammer»

Le géant américain de la distribution va investir sur du contenu inspiré du populaire jeu de plateau et de figurines de «fantasy».

La société britannique de jeux de plateau et de figurines de «fantasy» Games Workshop a annoncé vendredi un accord avec Amazon en vue de réaliser des films et productions télévisuelles basés sur son univers «Warhammer 40.000» abrégé aussi «Warhammer 40K». Games Workshop «a conclu un accord de principe avec Amazon Content Services», une filiale du géant américain, qui développera «des productions cinématographiques et télévisuelles» à partir de son univers, a annoncé l’entreprise fondée en 1975 dans un communiqué. Avant même la signature des contrats définitifs, «Amazon commencera certaines activités de développement (telles que la tenue de discussions préliminaires avec des écrivains) afin de faciliter le projet», précise le communiqué, qui ne donne aucun détail sur les montants en vue.