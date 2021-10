Jeux vidéo : Amazon veut conquérir le monde avec «New World»

Le studio américain offre la possibilité de forger sa propre destinée sur les terres maudites d’Aeternum.

Après l’échec cuisant de «Crucible» l’année dernière, Amazon Games Studio était attendu au tournant avec «New World», un jeu massivement multijoueur en monde ouvert. D’autant plus que les premiers contacts avec le jeu avaient été bien mal accueillis lors de la première alpha. Mais, bonne surprise, la colonisation d’Aeternum se déroule à merveille et permet de grandir dans ce territoire aux graphismes sublimes avec une faune et une flore extraordinaires en choisissant sa propre voie, que cela soit au niveau des armes, des armures, des métiers et des factions. Et les échauffourées dynamiques contre des bots ou des colons d’une autre coalition ne sont pas en reste et procurent d’excellentes sensations, malgré un léger problème d’équilibrage.