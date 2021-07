Surveillance nocturne : Amazon veut veiller à vos nuits avec un radar

Le gendarme américain du commerce a donné le feu vert à la création d’un appareil capable de surveiller à distance le sommeil des gens.

Amazon travaille sur un appareil stationnaire «utilisant la capacité du radar à capturer les mouvements dans un espace tridimensionnel pour permettre des fonctionnalités de suivi sans contact du sommeil». C’est l’objet d’une demande d’autorisation du cybermarchand validée en juin par le gendarme américain du commerce. Amazon promet «améliorer la sensibilisation et la gestion de l’hygiène du sommeil», le tout avec «un degré de résolution et de précision de localisation plus élevé que ce qui serait autrement réalisable».