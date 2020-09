Brésil : Amazonie: Bolsonaro va répondre aux critiques à l’ONU

Comme le veut la tradition, le président brésilien prononcera le premier discours de l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’exprimera sur sa politique environnementale en Amazonie.

Le dirigeant d’extrême droite, qui s’exprimera mardi, «va parler de l’Amazonie, montrer ce qu’on fait», a déclaré M. Mourao, qui dirige le Conseil national de l’Amazonie et coordonne notamment des opérations militaires pour combattre les incendies et la déforestation. «Il va montrer nos efforts» même si «ce n’est pas facile et que cela continue malheureusement de se produire», a-t-il admis.

Plus de 70’000 foyers d’incendies, un record

Et pas moins de 71’499 foyers d’incendies ont été enregistrés en Amazonie depuis début 2020, une augmentation de plus de 13% par rapport à la même période en 2019. Ils ont plus que triplé au Pantanal, la plus grande zone humide tropicale de la planète et un sanctuaire de biodiversité.