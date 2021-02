Enquête : Ambassadeur tué en RDC: l’Italie demande des comptes

L’Italie a bien l’intention d’éclaircir les circonstances de la mort de son ambassadeur et de son garde du corps en République démocratique du Congo. L’ouverture d’une enquête de l’ONU est exigée.

Rapport approfondi attendu

Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Milambo, ont aussi été tués. «Nous avons formellement demandé au PAM et à l’ONU l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur ce qui s’est passé, les raisons justifiant le dispositif de sécurité mis en place et à qui incombe la responsabilité de ces décisions», a déclaré le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, devant les députés.

«Nous avons aussi expliqué que nous attendions, le plus rapidement possible, des réponses claires et exhaustives», a-t-il ajouté. Le Nord-Kivu est considéré comme une des zones les plus dangereuses de la RDC, à la lisière du parc national des Virunga. Toutefois, selon des responsables humanitaires, la route sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas d’escorte.