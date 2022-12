Justice : Amber Heard a trouvé un arrangement avec Johnny Depp

Amber Heard, qui a récemment fait appel de sa condamnation face à son ex-mari, Johnny Depp, a finalement décidé d’abandonner sa démarche judiciaire. Dans un long message publié sur Instagram, l’actrice en a expliqué les raisons en précisant «qu’il ne s’agissait pas d’un acte de concession» et qu’elle avait dit toute la vérité lors de son procès contre l’acteur qu’elle accusait de violences conjugales. Elle a ajouté que cette épreuve avait détruit sa vie, car elle a souffert de «la diffamation à son encontre à travers les médias et les réseaux sociaux». Ne voulant plus revivre une telle «humiliation», l’Américaine de 36 ans veut «aller de l’avant».