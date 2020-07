Procès Depp

«C’est moi qui ai été agressée, pas Amber Heard»

L’ancienne assistante de l’actrice a affirmé mercredi devant la Cour que son ancienne patronne avait repris ses confidences à son compte, pour en tirer profit.

Plusieurs témoins en faveur de Johnny Deep

Jeudi, la cour doit entendre Vanessa Paradis par visioconférence. Dans un témoignage écrit versé à la procédure, la chanteuse et actrice française, en couple avec Johnny Depp pendant 14 ans, l'a dépeint comme «un homme et un père gentil, attentif, généreux et non violent».