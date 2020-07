Royaume Uni

Amber Heard assure avoir aimé Johnny Depp, malgré tout

Au cours d’une audience qui doit déterminer si «The Sun» a ou non diffamé l’acteur américain en le qualifiant de «mari violent», son ex-épouse a peiné à dire du mal de son ancien amour.

L'actrice américaine Amber Heard a assuré ce jeudi à Londres qu'elle avait aimé son ex-mari Johnny Depp et espéré jusqu'au bout qu'il sortirait de sa dépendance aux drogues et à l'alcool, lors du procès en diffamation intenté par l'acteur au tabloïd britannique The Sun.

Le procès, dans sa troisième semaine, a donné lieu à un grand déballage de la vie tourmentée du couple, y compris la description des épisodes les plus scabreux, Depp reconnaissant une consommation abusive de drogues et d'alcool, et accusant en retour de violences son ex-épouse, qu'il dépeint comme une calculatrice narcissique et sociopathe.