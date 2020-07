Procès

Amber Heard craignait que son ex-mari Johnny Depp ne la tue

L’actrice américaine Amber Heard dit avoir été victime de plusieurs agressions verbales et physiques, menaces et intimidations de la part de son ex-mari Johnny Depp.

Citée comme témoin par la défense du journal britannique, que Johnny Depp poursuit pour l’avoir qualifié en avril 2018 de mari violent, l’actrice de 34 ans a accusé son ex-conjoint de lui avoir fait subir agressions verbales et physiques, menaces et intimidations. Le procès en diffamation entre dans sa troisième et en principe dernière semaine devant la Haute Cour de Londres.