États-Unis : Amber Heard est devenue maman

L’actrice a surpris tout le monde en publiant une photo d’elle avec sa fille de presque 3 mois sur Instagram.

Selon «Page Six», Amber Heard a fait appel à une mère porteuse, après avoir appris qu’elle ne pourrait jamais tomber enceinte. «Tant de femmes pensent qu’elles ne peuvent pas discuter de leurs problèmes de fertilité et ressentent de l’inquiétude et de la gêne. Amber veut qu’elles se sentent soutenues et qu’elles sachent qu’il y a plein de façons d’avoir un bébé», a confié un proche de la comédienne américaine, qui est en couple depuis janvier 2020, avec la directrice de la photographie Bianca Butti.