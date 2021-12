Angleterre : Amber Heard et Bianca Butti auraient rompu

La distance aurait eu raison de la relation entre l’actrice et la directrice de la photographie, qui étaient en couple depuis presque deux ans.

«Amber est une femme très occupée, une jeune mère et elle travaille d’arrache-pied au Royaume-Uni tandis que Bianca a plusieurs projets aux États-Unis. Ne pas être dans le même pays pendant des mois et devoir s’occuper d’un bébé ne laisse pas beaucoup de place pour une histoire d’amour. Les choses semblent avoir tourné court entre Amber et Bianca», a confié l’informateur.

Dans un autre registre, plusieurs médias américains ont récemment annoncé que Discovery+ préparait un documentaire en deux parties racontant la relation entre Amber Heard et Johnny Depp, qui a perdu son procès contre «The Sun». Intitulé «Johnny vs Amber», il donnera la parole aux avocats et aux proches des deux comédiens et contiendra des images et des enregistrements d’archives.