Etats-Unis

Amber Heard: «J’ai le cœur brisé»

La star américaine est en deuil. Elle a annoncé le décès de sa mère, Paige, sur Instagram.



«J’ai le cœur brisé et je suis dévastée au-delà de ce qu’on peut imaginer par la perte de ma maman, Paige Heard. Elle nous a quittés trop tôt, nous étreignant du souvenir de son âme belle et douce. Elle nous manquera du plus profond de nos cœurs, pour toujours. Son cœur vaillant et ouvert a fait d’elle la plus belle femme que j’ai jamais connue. C’est difficile de l’imaginer, et encore plus de le dire, mais je suis vraiment chanceuse d’avoir été sa fille et d’avoir vu la lumière qu’elle faisait resplendir sur tout le monde pendant presque 34 ans », a-t-elle posté.