Amber Heard veut faire annuler son procès

États-Unis : Amber Heard veut faire annuler le verdict de son procès

Les avocats de l’actrice, condamnée à verser 8,35 millions de dollars à Johnny Depp pour diffamation, estiment que la décision des jurés ne repose pas sur des preuves suffisantes.

Dans un document de 43 pages déposé le 1er juillet 2022 devant la cour, Amber Heard et ses avocats affirment que la décision des jurés ne repose sur aucune preuve. Selon Me Elaine Bredehoft, Johnny Depp n’a pas apporté d’éléments montrant que l’article écrit par son ex dans le «Washington Post» en décembre 2018 avait nui à sa carrière.

En outre, celle qui a joué dans «Aquaman» met en cause la vérification de l’identité de l’un des jurés présent durant les sept semaines du procès. Dans les données du tribunal, l’année de naissance de cette personne est 1945. Or, il était évident que ce juré était né bien plus tard, assure Amber. «Des informations accessibles au public montrent qu’il semble être né en 1970. Cette différence soulève la question de savoir si le juré 15 a réellement reçu une citation à comparaître et a dûment été approuvé par le tribunal pour siéger», est-il écrit dans le dossier.