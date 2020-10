La plus grande ville de Floride est partagée entre les mesures contradictoires du gouverneur et du maire, tous deux républicains.

«20 MINUTES» AUX ÉTATS-UNIS : Dans les rues de Miami, on oublie presque le masque et la pluie

La proximité des plages et les températures semblent propices à une liberté vestimentaire décomplexée. Et sans masque facial dans la rue. FNT

L’ambiance décontractée, parfois sans pudeur et bling-bling, continue de régner à Miami Beach, malgré les directives liées à la pandémie, la baisse du flux de touristes, et les conditions météo chagrines actuellement. Dans le sud de cet État de plus de 21 millions d’habitants, à l’atmosphère des Caraïbes entre le golfe du Mexique et l’océan Atlantique, la période des pluies et des ouragans se termine fin novembre.

1 / 4 De brèves mais fortes pluies ont touché Miami mardi. D’autres sont annoncées. FNT Vue satellite de la dépression au-dessus de la Floride. dr Le vent secoue rues et avenues… FNT

Si les gens continuent de parader dans les rues et de s’attabler en terrasse les week-ends, le reste de la semaine est très calme. Et de nombreuses enseignes ont momentanément ou définitivement fermé. Difficile par exemple de trouver un bureau de change ouvert à Miami Beach: portes closes ou sur rendez-vous uniquement. Depuis cet été, le maire républicain du Miami-Dade County (le comté le plus peuplé de Floride, incluant Miami et Miami Beach ainsi que les Everglades) a instauré un couvre-feu nocturne, de minuit à 6 heures du matin pour les établissements publics. Cette décision, contestée, Carlos A. Giménez l’assume en raison des chiffres inquiétants de contagion du Covid19 et des hospitalisations dans la mégapole. Tout comme l’obligation du port du masque dans les magasins et bistrots.

Gouverneur de Floride et maire de Miami en désaccord

Mais face à lui, le gouverneur de Floride tout aussi républicain, Ron DeSantis, a pris des décrets allant parfois à l’encontre des directives du maire, afin selon lui de sauvegarder le commerce et l’économie. Deux membres du Grand Old Party (GOP) qui s’opposent dans la même région? «Le maire Giménez agit ainsi pour attirer la sympathie de certains électeurs car il va probablement briguer des mandats politiques plus importants à l’avenir», ironise José, un des gérants latinos d’un hôtel à Miami Beach.

Strip-teaseuses masquées vs couvre-feu

Un cas illustre à merveille cette bataille administrative et judiciaire qui impacte notamment Miami: le Toostie cabaret, un bar à strip-tease de la ville qui ouvre normalement à minuit, a fait opposition auprès d’un tribunal local contre le couvre-feu imposé par le maire. La juge a donné tout récemment raison au manager du cabaret s’appuyant sur un décret du gouverneur.

dr

Cela a fait brièvement jurisprudence en faveur de tous les clubs nocturnes qui ont rouvert, avec leur lot de gros bras tatoués, de coupes de cheveux dadaïstes, de minijupes audacieuses et de talons aiguilles vertigineux dans les files à l’entrée: welcome to Miami Beach!

Mais l’affaire a aussitôt rebondi en début de semaine, quand le bureau du maire a fait appel de cette décision de la juge, avec un effet suspensif à la clé: retour à la case du couvre-feu dès minuit jusqu’à ce que la Cour d’appel de Floride tranche.