Afrique du Sud : Ambiance de fin de règne aux 110 ans du parti de Nelson Mandela

Le parti ANC, qui domine la vie politique sud-africaine depuis 1994, est ébranlé par un rapport sur la «corruption d'État» à l’œuvre sous la présidence de Jacob Zuma entre 2009 et 2018.

Les heures glorieuses de l’ANC et de sa figure tutélaire, l’ancien président sud-africain Nelson Mandela (entre 1994 et 1999, photo), paraissent aujourd’hui lointaines.

La fête a été gâchée: les caisses sont vides, les dernières élections ont été catastrophiques et des têtes risquent désormais de tomber. Le Congrès national africain ( ANC ) au pouvoir en Afrique du Sud , parti de libération autrefois héroïque, a marqué samedi son 110e anniversaire dans une ambiance de fin de règne. Dans les gradins du stade de Polokwane, dans la province du Limpopo (nord-est), quelques centaines de «camarades» en jaune, vert et noir, les couleurs du parti étaient présentes, loin des foules bruyantes de partisans charriées dans des bus que l’organisation a souvent été capable de rassembler.

«Corruption d'État»

Le Covid avait évidemment imposé ses règles et la foule devait être limitée à 2000 personnes. Mais la publication quelques jours plus tôt de la première partie d’un rapport attendu sur la corruption d’État sous l’ère de l’ex-président Jacob Zuma (2009-2018), appelée dans le pays «les neufs ans perdus», a assombri les esprits. Le document de plus de 800 pages de la commission d’enquête du juge Raymond Zondo, contenant près de quatre ans de témoignages dont certains accablants, a été remis mardi au président Cyril Ramaphosa qui devra annoncer en juin d’éventuelles poursuites.