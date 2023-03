Hockey sur glace: Ambiance de folie à La Chaux-de-Fonds pour le titre du HCC

Les fans chaux-de-fonniers ont mis les gros moyens pour accueillir leurs héros. DR

Mardi soir, il est précisément 22 h, Métropole horlogère oblige, lorsque la troisième sirène retentit au Kleinholz d’Olten. Victorieuse (0-2) de la formation soleuroise pour la quatrième fois de rang, La Chaux-de-Fonds remporte officiellement la finale des play-off et devient championne de Swiss League, mettant ainsi un terme à 27 ans d’une interminable attente.

Casques, gants, cannes: tout vole sur la glace des Souris – normal, direz-vous, pour des Abeilles! Accolades, sourires, cris, mais aussi émotions: les sentiments sont exacerbés au sein d’un club de hockey à l’histoire majuscule. Cette dernière compte, désormais, un chapitre de plus au terme d’un acte IV parfaitement négocié par les joueurs, le staff et les dirigeants actuels. Tous ont d’ailleurs mérité l’incroyable soutien des centaines de fans qui avaient fait le déplacement de la patinoire alémanique.

DR/Chris Geiger

La communion avec le public a été belle, les litres de bière rapidement ingurgités. Mais ce n’était que le début d’une longue et inoubliable nuit pour tous ces héros. Car à une petite centaine de kilomètres de là, une fan-zone installée sur la patinoire annexe des Mélèzes, et pleine à craquer, attendait Louis Matte et ses hommes. Les montres affichaient environ 1h du matin lorsque le bus des Abeilles est enfin arrivé dans la ville du Haut du canton. Sur les derniers mètres, il a tenté de se frayer un chemin au milieu des centaines de supporters chaux-de-fonniers, dans une ambiance délirante et survoltée.

Feu d’artifices, fumigènes, pétards, tambours et chants: l’accueil réservé aux hockeyeurs de «La Tchaux» était splendide, à la hauteur des performances réalisées sur la glace par les joueurs du HCC depuis le début de cette saison devenue historique. La suite? Encore un ton au-dessus. Une exceptionnelle ovation a accompagné l’entrée des joueurs sous la majestueuse tente montée spécialement pour l’occasion.

DR/Chris Geiger

Sur l’estrade, devant des fans à perte de vue, les joueurs ont exhibé le trophée avec une légitime fierté, sous les acclamations d’une foule déchaînée. Puis ils ont chanté à tue-tête des heures durant. Le dernier buteur en date, Loïc In-Albon, s’est chargé de chauffer une salle déjà enflammée, alors que le président Olivier Calame n’a pas hésité à se moquer gentiment des Souris (mortes) d’Olten. Autre fait marquant? Le public chaux-de-fonnier a pu constater en primeur que Cody Eakin, le Canadien de Langnau, ne sera désormais plus le seul joueur en Suisse à posséder un mulet!

Une séance chez le coiffeur improvisée qui a fait rire plus d’un fan. «J’ai toujours aimé cette proximité avec les joueurs, note Daniel, 63 ans. Ce club a toujours été très familial.» Puis de revenir sur cette nuit magique du 21 mars 2023. «Je suis venu depuis Aigle pour vivre cette soirée magnifique, reprend-il. Je ne pouvais pas louper ça. L’ambiance était extraordinaire ici à la fan-zone. Je n’ai malheureusement pas trouvé de billets pour aller à Olten. Mais j’ai vraiment vibré, c’était monstrueux avec ce public.»

DR/Chris Geiger

La fan-zone, d’une capacité de 800 places, avait fait le plein. Elle s’est encore davantage remplie au retour des héros et la température est encore montée d’un cran. «C’était une soirée pleine en émotions, reconnaît Anne, 49 ans. Ce titre est tellement mérité après la saison qu’ils ont réalisée. J’avais déjà vécu le dernier titre du HCC, il y a 27 ans, contre Grasshopper. J’étais déjà ici aux Mélèzes. Du coup, il y a beaucoup de nostalgie.»

Sa sœur cadette, de dix ans, de lui emboîter le pas. «Je l’ai aussi vécu, mais je m’en souviens moins bien, dit Ludivine. Ce soir (ndlr: mardi), il fallait qu’on soit là. On ne pouvait pas passer à côté de ce moment. On a suivi toute la saison. Là, c’est vraiment l’apothéose. On a eu une si belle saison que, secrètement, on ne s’imaginait pas une autre fin.»

DR/Chris Geiger

Si les deux frangines ne s’attendaient pas à vivre une série finale aussi courte, elles avaient toutefois anticipé la quatrième victoire du HCC. «Personnellement, j’ai pris congé au boulot demain (ndlr: mercredi)», se marre Anne. Elle a bien fait. Car la fan-zone, ouverte jusqu’à 6h, ne s’est vidée qu’au petit matin.

«Ça m’a fait plaisir de voir qu’il y avait encore autant de monde si tard dans la nuit pour accueillir les joueurs et pour fêter avec eux, témoigne Camille, 25 ans. L’ambiance était très bonne et les gens très sympas. On a retrouvé le côté très familial des Mélèzes. C’était forcément une première pour moi de voir le HCC soulever la Coupe. Ce titre, c’était aussi l’occasion de se réunir. On sent que les supporters sont beaucoup plus soudés dans ces moments-là.»

DR/Chris Geiger

Il faut dire que beaucoup d’entre eux n’avaient jamais vécu pareille joie, le dernier titre des Abeilles remontant à 1996. «On attendait ça depuis 27 ans, c’est juste extraordinaire, confie Steve, 48 ans. La Chaux-de-Fonds, c’est dans mon cœur. C’est le plus beau moment de l’année sportive. Il y a beaucoup d’émotions car mon père était supporter du HCC et il avait vu tous les titres en LNA. Comme je suis né en 1974, je n’avais pas vécu ces moments-là. Ce titre constitue donc un moment extraordinaire. Le dernier, c’était avec Chiriaev et compagnie. C’est beau, on est émus et on est fiers d’être Chaux-de-Fonniers.»