États-Unis : Ambiance de veillée d’armes à Washington

Blocs de béton, gyrophares, gardes nationaux: la sécurité était maximale ce mercredi dans le centre de Washington, avant le vote sur le deuxième «impeachment» de Donald Trump. Le Capitole s’est même transformé en bivouac militaire.

Crises successives

«C’est la première fois que je me rends (dans le centre de Washington) depuis plus d’un an, et d’habitude il y a des gens partout. C’est très, très calme. Je pense presque que (la ville) n’est plus que l’ombre d’elle-même», soutient Jaime, une mère de famille venue du Maryland.