Plainpalais (GE) - «Ambiance électrique» à la fête sauvage

Des incidents jusqu’au petit matin

Nettoyeurs pris pour cible

Ces incidents ne sont pas les premiers du genre. Depuis le début de la pandémie et l’arrivée des beaux jours, la plaine de Plainpalais est devenue le lieu de rendez-vous des jeunes. À bout de nerfs, les habitants du quartier tirent la sonnette d’alarme et appellent les autorités à agir. «Nous habitons ici depuis cinq mois et nous n’en pouvons plus, racontent des riverains. Nous savions que c’était une zone bruyante, mais là, c’est insoutenable. Les pétards à 4h du matin, la sono, les hurlements… Quand le week-end arrive, on sait qu’on va faire des nuits blanches.» Le manque de soutien des autorités est aussi pointé du doigt. «La police ne fait rien. On se sent démunis et abandonnés. Je suis à un niveau de nervosité extrême», confie une habitante.