Plan de relance post-Covid

Ambiance «quelque peu fiévreuse» au sein de l’Union européenne

Une nouvelle proposition sur le plan de relance a été soumise samedi aux dirigeants européens. Elle a pour objectif d'infléchir la position des quatre Etats «frugaux» en leur offrant des concessions. Difficiles, les discussions pourraient jouer les prolongations jusqu'à dimanche

La chancelière allemande Angela Merkel s'entretient avec le président français Emmanuel Macron et le premier ministre suédois Stefan Lofven le 18 juillet 2020.

Avant la reprise de la session plénière, elle a été soumise à la chancelière allemande Angela Merkel, au président français Emmanuel Macron et leurs homologues néerlandais Mark Rutte, espagnol Pedro Sanchez et italien Giuseppe Conte.

Elle a pour objectif d'infléchir la position des quatre Etats «frugaux» en leur offrant des concessions, en particulier sur la répartition entre subventions et prêts, ainsi que sur les conditions qui encadrent le versement de l'argent.

750 milliards de prêts et subventions

Le nouveau projet prévoit toujours un plan de 750 milliards d'euros, mais désormais composé de 300 milliards de prêts et 450 milliards de subventions – qui n'auront pas à être remboursés par les bénéficiaires – contre 250 milliards de prêts et 500 milliards de subventions initialement. Les «frugaux» préfèrent nettement les prêts aux subventions.

La première depuis cinq mois

Ce serait le cas pour Vienne, Copenhague et Stockholm -mais pas La Haye- qui réclamaient ces ristournes supplémentaires. Le rabais de l'Allemagne, qui occupe la présidence tournante de l'UE, reste au même montant.

C'est la première fois en cinq mois, en raison de la pandémie de Covid-19, que les chefs d'Etat et de gouvernement – tous équipés de masques de protection – se retrouvent physiquement à Bruxelles. De l'aveu même de M. Rutte, la première journée, vendredi, s'est achevée «dans une ambiance quelque peu fiévreuse».

Solidarité oui, mais…

En cause, sa position jugée trop dure sur le contrôle des fonds, et plus globalement les réticences des trois autres «frugaux» sur ce plan de relance, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1’074 milliards d'euros.