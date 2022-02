Musique : Ambiance seventies dans «Fortnite» avec Silk Sonic

Après Ariana Grande ou Travis Scott, c’est au tour du duo formé par Bruno Mars et Anderson .Paak de débarquer dans le célèbre jeu.

Les avatars de Bruno Mars et d’Anderson .Paak seront rendus visibles dès le 11 février 2022. Quatre jours auparavant, il sera également possible de participer à la Coupe Silk Sonic pour tenter de déverrouiller les tenues et les accessoires des deux musiciens américains. En outre, l’éditeur du jeu précise dans son communiqué qu’une chaine de radio, Radio Icônes, sera lancée avec Silk Sonic et Bootsy Collins en qualité d’animateur.