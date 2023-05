Victoire éclatante des Chinois de JDG en finale du MSI

Mais BLG, malgré un Elk flamboyant et un Bin très entreprenant, n’a pas réussi à trouver la clé face à JDG en Best of 5 (trois défaites en autant de matches cette année). Car JDG, emmené par un Knight taille patron (MVP du tournoi) et ses deux Coréens Kanavi et Ruler décisifs, était imbattable dimanche. La Chine a ainsi remporté cinq titres en huit éditions du MSI, avec trois trophées pour RNG (un record) et un pour EDG. Les autres titres ont été gagnés par T1 (deux succès) et G2.