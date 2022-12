Hockey sur glace: Ambri a offert un feu d’artifice offensif à ses fans

Les joueurs d’Ambri, ici en action Brandon McMillan et Tobias Fohrler, ont donné du fil à retordre au gardien finlandais Niilo Halonen et à sa défense.

Des milliers de fans tessinois à Davos

La belle histoire entre Ambri et la Coupe Spengler, débutée en 2019 avec la première participation de la formation léventine au tournoi de tradition, se poursuit cette année. Ambri a encore charrié des milliers de fans qui animent la station grisonne et mettent une ambiance à donner les frissons à chaque sortie de leur équipe. Sur la glace, les joueurs le leur ont bien rendu jusqu’ici. L’équipe de Luca Cereda, demi-finaliste il y a trois ans, réalise un sans-faute cette année: la première victoire lundi contre le quatrième du championnat de Suède, Orebro (5-2) a été suivie mercredi par un deuxième succès de prestige contre une autre équipe nordique de pointe, l’IFK Helsinki (7-3).

L’impuissance du «Luganais» Peltonen

Face au club finlandais dirigé par Ville Peltonen, l’ex coach du Lausanne HC et légende du HC Lugano, Ambri a rapidement pris le large grâce à trois réussites signées Pestoni, McMillan et Chlapik (3-0). Alors que les Finlandais étaient revenus à 3-2, le Genevois Kneubühler (auteur d’un doublé) a redonné un peu d’air aux Biancoblu (33e, 4-2), avant que Spacek ne place définitivement l’équipe tessinoise sur les rails de la victoire (43e, 5-2). Heim (54e, 6-3) et Kneubühler (57e, 7-3) ont ajouté deux buts supplémentaires en fin de partie. Ce deuxième succès valide la première place de groupe d’Ambri.