Hockey sur glace: Ambri décroche son ticket pour la finale de la Coupe Spengler

Andre Heim, Dario Buergler et Tim Heed se congratulent après le 2-0 pour le club tessinois.

Dans le deuxième match de la journée de vendredi, le derby suisse entre Davos et les Léventins, les visiteurs ont joué pratiquement à la maison. Le Eisstadion avait des airs de Valascia. Ambri s’est donc senti pousser des ailes dès le début de la rencontre. Alors que les Davosiens croyaient avoir tué la première pénalité du match, ils ont été surpris par une action rondement menée entre McMillan, Kneubühler et Fohrler (4e). Ils ont d’ailleurs pris l’habitude d’encaisser le premier but dans les cinq premières minutes de jeu.