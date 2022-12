Hockey sur glace: Ambri s’offre la Coupe Spengler au bout du suspense

Après un round d’observation de cinq minutes, cette finale s’est lancée à la 6e minute lorsque Formenton a pu ouvrir le score pour les Biancoblu en jeu de puissance. Le Canadien s’est libéré dans le slot et a parfaitement redirigé, dans la lucarne, une passe venue de la droite de Chlapik. Cet avantage a néanmoins été de courte durée. Moins d’une minute plus tard, Tomasek a pu égaliser sur un exploit solitaire conclu par un tir que Juvonen a freiné sans pouvoir s’interposer. Cet affrontement s’est d’ailleurs apparenté à un duel Tomasek contre Formenton.

Un retour en 2023?

La formation dirigée par Cereda a ensuite bien géré défensivement son troisième tiers et semblait se diriger vers la victoire jusqu’à l’égalisation d’Horak (54e). Malgré deux belles occasions pour Virtanen à la fin du temps réglementaire et une prolongation folle, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Dans cet exercice, Pestoni, l’enfant du club, a délivré définitivement la patinoire et son coéquipier Zwerger, rentré deux fois par erreur sur la glace pour célébrer alors que la partie n’était pas terminée