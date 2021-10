Insolite à Neuchatel – Ambulancier de formation, il gère lui-même sa perf pendant un transfert

Insolite à Neuchâtel : Ambulancier de formation, il gère lui-même sa perf pendant un transfert

Un homme a eu la chance de pouvoir compter sur son expérience, alors que ceux qui devaient l’emmener de l’Hôpital de Pourtalès à celui de La Chaux-de-Fonds semblaient ne pas savoir comment procéder.

Un patient a raconté à «ArcInfo» qu’il avait dû pallier le manque d’expérience du personnel et assurer lui-même sa sécurité, lors de son transfert entre le site de Pourtalès, à Neuchâtel, et celui de La Chaux-de-Fonds, où il devait subir une intervention chirurgicale.

Perfusion sanglée sur un manche à balai

Victime d’une fracture du col du fémur, l’homme a d’abord dû empêcher que les deux hommes venus le chercher ne le soulèvent par les épaules et les jambes, ce qui aurait pu lui causer de graves séquelles.

Et durant le trajet, le patient a continué à gérer la situation, diminuant lui-même la dose de calmant afin de rester éveiller et de pouvoir réagir s’il arrivait quoi que ce soit. Alerté sur ce transport pour le moins épique, afin que ce genre de mésaventures ne se reproduise pas, le RHNE n’a pas nié les faits mais a souligné qu’il s’agissait du tout premier mandat de la nouvelle société. Et a reconnu qu’il y avait eu erreur de la part de l’hôpital: il n’aurait pas dû la solliciter pour ce transfert, mais faire appel à une ambulance.