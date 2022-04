France : Amel Bent a donné naissance à son 3e enfant

La chanteuse et coach de «The Voice» a annoncé l’arrivée de son bébé sur Instagram, mais n’a pas révélé son prénom.

Carnet rose pour Amel Bent. La chanteuse de 36 ans a accouché de son troisième enfant, un garçon, a-t-elle révélé sur les réseaux sociaux. La coach de la saison 11 de «The Voice», dans laquelle la Vaudoise Émilie est en sursis , a partagé deux photos sur lesquelles on devine son bébé.

«Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en santé grâce à Dieu», a-t-elle écrit en légende. Celle qui avait défilé enceinte à la Fashion Week de Paris a également remercié ses abonnés pour tous leurs messages d’amour et a indiqué qu’elle allait se reposer.