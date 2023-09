Amel Bent fait une pause dans ses activités à la télévision

«La route s’arrête là pour moi, mais je vous retrouverai sur le chemin, car votre amour est ma boussole». Tel est le message qu’a posté Amel Bent lundi 25 septembre 2023 sur X et Instagram – où elle n’a, à l’heure actuelle, plus que deux publications. Le texte accompagne une photo en noir et blanc sur laquelle la chanteuse de 38 ans apparaît le poing levé. Cette annonce mystérieuse cache en réalité une bonne nouvelle: celle qui ne veut que chanter dans la vie va préparer un nouvel album.

L’artiste qui ne veut pas forcément que sa fille participe à «The Voice» avait, en effet, été plus claire vendredi 22 septembre 2023 lors du dernier concert de sa tournée «Vivante Tour» qu’elle a donné à Paris. «Il est temps pour moi de retourner au studio, de retourner écrire, de retourner faire des chansons et de vous faire un putain de huitième album, le meilleur», avait-elle déclaré devant son public. «Ça veut dire qu’il y aura plein d’aventures, dont j’ai l’habitude de faire partie au courant de l’année (ndlr: elle était notamment coach dans «The Voice»), que je ne pourrai pas assumer, parce que j’ai vraiment besoin de tout donner. Donc vous ne me verrez pas à la télé, nulle part. Je serai en studio. Et je reviendrai avec un album», avait-elle ajouté. Sur les réseaux sociaux, stars et anonymes lui ont apporté leur soutien.