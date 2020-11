Faire partie de la famille d’Amel Bent, dont la notoriété ne cessait de grandir, n’a pas forcément été un avantage pour May. Elle a même hésité à se lancer dans la musique à cause de cela. «Je n’ai pas vraiment confiance en moi. Et puis, avoir la grande sœur que j’ai ne m’a pas aidée quand j’étais plus jeune, se souvient-elle. Amel a une très grande voix, tandis que la mienne est plus fluette. Avec le temps, j’ai compris qu’il y a de la place pour toutes les voix, tous les styles.» En effet, l’univers musical de l’artiste, plutôt mélancolique, ne ressemble pas à celui de l’ancienne jurée de «The Voice». Donc, pas question qu’on les compare. «Moi je ne suis pas dans la démonstration. Je ne veux pas être la nouvelle Amel Bent», précise-t-elle.