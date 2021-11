Ski alpin – Amélie Klopfenstein: «Il y aura certainement un peu de pression»

Patrice Morisod: «La révolution est pour bientôt»

Quand on ne met qu’un parallèle sur la saison, la crédibilité de la discipline en prend un coup. A l'image d’Alexis Pinturault et Marco Odermatt, certains athlètes se forçaient à prendre le départ l’hiver dernier car ils jouaient le général. Si on veut faire quelque chose de correct, il faudrait avoir plusieurs courses durant la saison et revoir le règlement. On avait vu aux Championnats du monde, en février dernier, que ça ne tenait vraiment pas la route. D’après moi, l’intérêt pour le parallèle, sous sa forme actuelle, est vraiment restreint, surtout que cette discipline est passablement dangereuse au vu de la proximité des deux parcours. A Cortina, on était d’ailleurs passé proche de la correctionnelle.