Brésil : «Amélioration» de l’état de Bolsonaro, qui reste hospitalisé

Le président brésilien, soigné pour une occlusion intestinale, pourrait sortir de l’hôpital dans quelques jours.

Depuis qu’il a été poignardé dans l’intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l’élection présidentielle, Jair Bolsonaro a subi six opérations chirurgicales, dont cinq au système digestif. Il a été admis en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital des Forces armées à Brasilia en raison de violentes douleurs abdominales et d’une crise de hoquet persistant depuis plus de dix jours. Le dirigeant d’extrême droite a alors été placé dans une unité de soins intensifs et «intubé par précaution», avait indiqué à la radio un de ses fils, le sénateur Flavio Bolsonaro. Une fois posé le diagnostic d’occlusion intestinale, le président brésilien a été transféré à l’hôpital privé Vila Nova Star à São Paulo.