Nouvel horaire CFF : Améliorations du RER Vaud et des liaisons avec le Tessin

Le nouvel horaire des CFF entrera en fonction le 13 décembre 2020. D’ici là, il faudra s’attendre à des restrictions de l’offre à cause de la pénurie de conducteurs.

Pour présenter le prochain horaire, les CFF ont organisé cinq conférences de presse régionales en train. Pour la Suisse romande, elle s’est tenue entre Genève et Fribourg dans un des nouveaux trains Duplex grandes lignes qui circuleront entre Genève et St-Gall.

Le changement d’horaire CFF du 13 décembre apportera des améliorations en Suisse romande, dont de meilleures liaisons vers le Tessin et Milan et la prolongation du RER Vaud. Certains éléments seront mis en œuvre avec du retard en raison de la pandémie.

Temps de parcours réduits

En trafic international, les liaisons avec Munich seront intensifiées: six trains par jour relieront Zurich et Munich en quatre heures avec les nouveaux trains Giruno.

RER jusqu’à Aigle

Les nouvelles rames Duplex Grandes Lignes assureront dès le 13 décembre la majorité des trains InterCity entre Genève Aéroport et Saint-Gall, via Lausanne, Fribourg et Berne. Elles proposeront jusqu’à 360 places assises supplémentaires par convoi. En parallèle, la ligne du Simplon accueillera plus de trains à deux étages.