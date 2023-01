Football américain : «Amélioration remarquable» de l’état de santé de Damar Hamlin

«Il commence à se réveiller»

Hamlin «montre maintenant des signes de bon rétablissement neurologique ainsi qu’une amélioration clinique globale, comme ça a été précédemment rapporté, lié non seulement à ses signes vitaux mais aussi à beaucoup de ses autres organes individuels», a déclaré le Dr William Knight, médecin principal et professeur de médecine d’urgence, au centre médical de l’Université de Cincinnati.

«Depuis ce (jeudi) matin, il commence à se réveiller, et il semble que son état et ses fonctions neurologiques soient intacts», a ajouté le Dr Timothy Pritts, chef de division de la chirurgie générale du même établissement, rappelant toutefois qu’«il est toujours dans un état critique et continue d’être traité dans l’unité de soins intensifs».

«Nous voulions lui permettre de se réveiller progressivement, au fur et à mesure que le reste de son corps guérissait. Et la nuit dernière il a été capable d’émerger et de suivre des consignes, a-t-il poursuivi. Il a même demandé qui avait gagné le match», non pas vocalement mais par écrit.