Amende annulée pour un pâtisser genevois jugé de bonne foi

Genève : Amende annulée pour un pâtisser jugé de bonne foi

La justice genevoise a annulé l’amende de 500 francs que l’Etat avait infligée à un pâtissier , estimant qu’il avait certes contrevenu à la loi sur les étrangers et à l’intégration, mais qu’il avait agi de bonne foi. Ainsi que le rappelle la « Tribune de Genève », en 2022, l’homme avait publié une annonce pour un poste de vendeur sur un site de recherche d’emploi. Or, le métier affichant un taux de chômage supérieur à 5%, il aurait dû en aviser en premier lieu l’Office cantonal de l’emploi – qui l’a donc amendé pour cette omission, corrigée sur-le-champ lorsque l’Etat lui avait signifié sa faute.

L’entrepreneur a expliqué qu’il ignorait l’obligation d’annonce, le métier de vendeur n’ayant intégré la liste des professions faisant l’objet de cet impératif qu’en 2022, pour en ressortir un an plus plus tard. Le pâtissier estime que l’administration aurait pu mieux l’informer plutôt que d’ouvrir une procédure pénale – mais il se réjouit que cet épisode lui ait permis de renouer le dialogue avec l’OCE.