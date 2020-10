Amende avec sursis: qu’est-ce que je risque?

J’ai été dénoncé pour n’avoir pas respecté la distance de sécurité avec la voiture qui me précédait. Le cas a été considéré comme un délit routier grave. J’ai eu un retrait de permis de trois mois et une amende conditionnelle (sous forme de jours-amende), assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Voici ma question: qu’est-ce qui peut «déclencher» cette amende? Est-ce qu’il suffit d’une amende d’ordre comme une contravention de stationnement ou un léger excès de vitesse?

1. Le Code pénal (CP) distingue les contraventions, les délits et les crimes. Si une infraction n’est passible que d’une amende, il s’agit d’une contravention (art. 103 CP). Les infractions passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans sont des délits. Le «reste» des infractions, c’est-à-dire celles passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, sont des crimes (art. 10, al. 2 et 3 CP). Seules les sanctions maximales encourues sont pertinentes pour cette classification.

2. Contrairement aux amendes, les peines pécuniaires et privatives de liberté peuvent être assorties d’un sursis ou d’un sursis partiel (art. 105, al. 1 CP). La loi parle également de sursis à l’exécution de la peine (art. 42, al. 1 CP). Concrètement, cela signifie que l’auteur de l’infraction doit «faire ses preuves» pendant un délai de mise à l’épreuve (art. 44, al. 1 CP). La personne condamnée ne doit commettre aucun crime ou délit pendant cette période. À défaut et s’il y a lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le tribunal révoque le sursis à l’exécution (art. 46, al. 1 CP); la peine est donc exécutée sans sursis. En revanche, si le délai d’épreuve est «franchi» avec succès, la peine prononcée n’est pas exécutée (art. 45 CP).

Je vous recommande donc vivement de garder en permanence votre peine avec sursis à l’esprit. C’est en adoptant un style de conduite non agressif et en surveillant la route que vous circulerez le mieux et le plus sereinement possible.