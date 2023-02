Vaud: Amende pour la société traquant les fautes en Italie

Vaud : Amende confirmée pour la société qui traquait les fautes commises en Italie

Pour les infractions routières, il n’y pas d’accord entre la Suisse et l’Italie.

Un Fribourgeois s’était enfilé avec sa voiture là où il ne devait pas, en 2018 à Turin. Puis, en mars 2020, il avait reçu une facture de plus de 500 francs de la part d’une société de recouvrement basée dans le canton de Vaud, alors que l’amende était à la base de 120 francs. Surpris par le procédé, ce juriste avait porté l’affaire devant le ministère public de la Confédération et obtenu gain de cause. Estimant qu’une société privée ne pouvait «exécuter sans droit un acte pour un État étranger», la justice avait condamné en juillet dernier, les cadres de ladite société.