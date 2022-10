Il envoie des photos de son pénis, 1720 francs d'amende

Saint-Gall : Amende de 1720 francs pour avoir envoyé des photos de son pénis

C’est en juillet 2020 qu’il a envoyé la première photo de son pénis en érection via Snapchat. La femme l’a alors bloqué sur cette application et l’a averti via WhatsApp qu’elle allait porter plainte. Il a remis ça deux ans plus tard, cette fois via Telegram: en mars 2022, la femme reçoit une nouvelle photo lui demandant de noter les parties intimes «de un à dix?». L’accusé enverra une troisième photo deux semaines plus tard, cette fois via WhatsApp.