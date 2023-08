Etats-Unis: Amende record pour des télédémarcheurs récidivistes

Getty Images via AFP

Le régulateur américain des télécoms (FCC) a asséné la plus lourde amende de son histoire, 299’997’000 dollars, à un réseau international de télédémarchage actif aux États-Unis, au cœur duquel agissaient deux hommes pourtant interdits à vie de passer de tels appels.

Ce réseau a notamment effectué plus de cinq milliards d’appels en trois mois en 2021, a relevé, jeudi, Jessica Rosenworcel, présidente de la Commission fédérale sur les communications. Géré depuis au moins 2018 par plusieurs sociétés implantées aux États-Unis, en Hongrie et au Panama, il a enfreint la législation fédérale américaine et la réglementation en matière de télédémarchage automatisé (robocall), a précisé la FCC.