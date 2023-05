Lausanne-Sion: Amende de parking mystérieuse pour un véhicule qui n’est pas le sien

La photo figurant sur la facture laisse un certain nombre de questions ouvertes aux yeux du lecteur qui l’a reçue.

Attentif, Frank* a tout de suite constaté que quelque chose clochait. Mais quoi exactement? Cette question est plus touffue. Mi-mars, le Lausannois a reçu une facture pour s’être parqué abusivement sur une place, dans un parking dont il ne connaissait pas le nom. Le document contenait une photo nocturne d’une voiture avec sa plaque d’immatriculation… sauf que Frank n’a pas de voiture: il roule à moto. Il n’a donc pas payé, mais s’est dirigé sur le site de la société émettrice pour une explication. Site… inexistant.

Nos recherches n’ont pas été bien plus fructueuses. Le site de la société a fini par être visible durant quelques jours, sans que le formulaire de contact fonctionne. Son numéro de téléphone a également longtemps sonné dans le vide… jusqu’à ce qu’un employé réponde finalement et explique que la facture en question, établie sur la base d’une photo prise à Sion, était en effet une erreur, et qu’elle avait été annulée. Une information que Frank n’a jamais reçue, malgré un courrier censé lui avoir été envoyé un mois auparavant.