Marco Rubio dénonce l'amende de l'UE comme une attaque contre le peuple américain

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio n'apprécie pas que l'Union européenne sanctionne les plateformes qu'elle estime fautives.

Amende de l'UE à X : Pour Marco Rubio, «c'est une attaque contre le peuple américain»

«L’époque de la censure des Américains en ligne est révolue», a déclaré Marco Rubio. AFP

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé vendredi que l’amende infligée par l’Union européenne à X, le réseau social d’Elon Musk, constituait une «attaque contre le peuple américain par des gouvernements étrangers».

«L’amende de 140 millions de dollars infligée par la Commission européenne n’est pas seulement une attaque contre @X, c’est une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers», a fustigé Marco Rubio sur X, en ajoutant que «l’époque de la censure des Américains en ligne est révolue».