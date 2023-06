Amendé pour avoir envoyé une vidéo de son pénis

Une femme sur deux en a déjà reçu

L’association Netz-Courage rappelle que «l’envoi non sollicité de photos de pénis tombe sous le coup de l’infraction de pornographie de l’article 197, alinéa 2 du Code pénal et est donc interdit. Toute personne qui enfreint cette règle est passible d’une amende. Si la personne qui reçoit l’image non sollicitée a moins de 16 ans, son auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». Selon une étude du «Pew Research Center» qui a interrogé 4248 femmes et hommes sur leurs expériences du harcèlement en ligne, 53% des femmes ont pourtant déclaré avoir reçu au moins une fois une photo non désirée de parties génitales.