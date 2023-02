Zurich: Amendé pour avoir proposé 600 fr. à une jeune fille pour une fellation

Accusé de harcèlement sexuel, un juriste de 36 ans s’est retrouvé devant le juge, à Winterthour. Il lui est reproché d’avoir demandé des faveurs sexuelles à une jeune fille de 15 ans contre de l’argent. Lors de l’audience, l’homme s’est senti mal à l’aise et s’est surtout inquiété pour son image, rapporte le «Tages-Anzeiger».

«Je ne me souviens que partiellement de la matinée durant laquelle les faits se sont produits, a affirmé le trentenaire. Je n’étais pas tout à fait sobre», a-t-il ajouté. «Combien avez-vous bu?» a demandé la juge. «Impossible à estimer», a-t-il dit. Il était sorti toute la nuit avec des collègues.

Le jour des faits, l’homme a abordé la victime sur un parking, où elle se trouvait avec d’autres personnes. Il lui aurait d’abord fait un compliment, puis lui aurait demandé de pratiquer une fellation et offert 600 fr. Cela a perturbé la jeune fille. Le prévenu a ensuite voulu rentrer chez lui et a commandé un Uber. Les amis de la fille ont pris une photo de la plaque de la voiture, ce qui a permis de dénoncer et confondre le prévenu.