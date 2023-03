Amendé pour avoir tué une marmotte

En août 2022, une marmotte âgée de quelques mois s’était égarée dans le potager d’un restaurant gastronomique de Zermatt (VS). Alors que l’animal mangeait les salades, il avait été surpris par un aide-cuisinier. Ce dernier s’était alors saisi d’un bâton pour la frapper.

Un garde-chasse auxiliaire, habitant dans un chalet à proximité, avait entendu les cris de l’animal et s’était précipité sur les lieux. Mais alors qu’il avait demandé à l’aide-cuisinier d’arrêter immédiatement de maltraiter la marmotte, cette dernière était déjà morte. L’employé du restaurant s’était alors débarrassé de la carcasse dans la prairie voisine. De son côté, le garde-chasse auxiliaire avait prévenu la police et le garde-chasse et avait déposé une plainte.